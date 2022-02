Česko zatím nevydalo doporučení občanům opustit Ukrajinu, situaci sleduje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika zatím nevydala doporučení svým občanům, aby opustili území Ukrajiny, jak to udělaly Spojené státy či Velká Británie. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Česká diplomacie situaci na Ukrajině a jejích hranicích pečlivě monitoruje, denně se kvůli ní schází pracovní skupina.