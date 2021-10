Čeští elfové zpřístupnili databázi dezinformačních řetězových mailů

Dezinformační řetězové e-maily jsou letitým problémem, který ovlivňuje desetitisíce našich občanů, především staršího věku. Podle výzkumu organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2018 se s řetězovými maily setkalo přes 90 % seniorů, a 20 % z nich přiznává, že se podílí i na jejich dalším přeposílání.

Čeští elfové za tři roky své činnosti vybudovali největší databázi těchto řetězových mailů nejen v českém, ale i v evropském kontextu, která obsahuje přes deset tisíc unikátních textů. Thenadiel je plnou verzí této databáze se zabezpečeným přístupem, která už více než rok slouží novinářům a výzkumníkům z akademické sféry.

Nyní specialisté Českých elfů zprovoznili verzi Eldariel pro širokou veřejnost na adrese: https://eldariel.cesti-elfove.cz/

Přístup je anonymní, nevyžaduje žádnou registraci. Texty dezinformačních e-mailů jsou v této verzi sice z bezpečnostních důvodů strojově kráceny, aby databáze nemohla být zneužita pro jejich opětovnou recyklaci do oběhu, ale jinak má plnou funkcionalitu. Řetězové e-maily lze vyhledávat podle mnoha kritérií, například podle narativův jejich obsahu, podle objektu, na který obsah útočí nebo jej naopak vyzdvihuje. K vybraným dezinformačním textům je připojen tzv. fact-checking, tj. text, který dané manipulace uvádí na pravou míru za pomocí odkazů na fakta. Databáze umožňuje i pohodlné výstupy v podobě grafů a infografik na “stisknutí tlačítka”.

“Veřejnost má nyní možnost nahlédnout, co chodí do schránek jejich rodičům a prarodičům, posoudit, do jaké míry je obsah autentický nebo umělý, vidět jakým směrem je manipulativní.” říká Vít Kučík, mluvčí Českých elfů. “Upozorňujeme také, jak je takový dezinformační obsah toxický. Právě dlouhodobá expozice produkuje po určité době zástupy přívrženců konspiračních teorií a fiktivního vidění světa,” dodává.

Čeští elfové jsou nezávislým hnutím, bojujícím proti cizím dezinformačním kampaním v českém kyberprostoru. Od svého vzniku roku 2018 se snaží tyto kampaně mapovat a osvětou upozorňovat na jejich rizika pro českou společnost.