Čeští turisté děsí zahraničí. Smrt si je letos našla častěji než loni

Podle ministerstva zahraničí se z dovolených nevrátilo několik desítek Čechů, kteří přišli o život v zahraničí při pracovních úrazech nebo se stali obětí dopravních či jiných nehod. Minulý rok byl počet obětí vyčíslen na 85 jedinců, letos se číslo ještě zvýšilo. "Za letošní sezónu v zahraničí zemřelo zhruba 90 českých občanů. Příčiny se liší - jedná se o dopravní nehody, zdravotní selhání, či pracovní úrazy," uvedl ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel.

Odborníci proto varují, aby si lidé, kteří vyrážejí do zahraničí, sjednali kvalitní zdravotní pojištění. Nejen, že při zdravotních či jiných komplikacích nebudou mít v zahraničí problém, který s sebou pobyt nepojištěných pacientů v nemocnicích a jiných institucích přináší, pojištění je vhodné i pro případ, že by se stala jakákoliv nehoda, která by skončila tragickou smrtí. Náklady na převoz těla, které musí případně pozůstalí zaplatit, se pohybují někde okolo 200 tisíc korun.

Podle cestovních kanceláří bývá důvodem úmrtí často špatný odhad svých sil. Lidé se například potápí bez výzbroje, nebo plavou příliš daleko od břehu. Konkrétně potápění se stalo osudným i muži, který své limity neodhadl dostatečně a v podvodní jeskyni na ostrůvku Sókastro u Karpathosu v Řecku tragicky zahynul.

Model rekreační turistiky střídá turistika aktivní, cože je podle Jana Papeže z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur jednou z možných příčit hojného výskytu nehod. Pomoci by do budoucna mohla i znovu zavedená povinná školní výuka plavání, která by měla zabránit případnému utonutí, které je v tuzemsku čím dál rozšířenějším důvodem umrtí.