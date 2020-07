Do Prahy už přijíždějí Němci. Cestovní ruch se ale vrátí do normálu za dva až čtyři roky

Po uvolnění režimu začali do Česka přijíždět turisté ze sousedních zemí. Ředitel se nechal slyšet, že by hoteliéři a lidé zaměstnaní v cestovním ruchu uvítali také Nizozemce. "Ale dá se předpokládat, že z top deseti nepřijedou žádní Číňané, Korejci, Japonci, ani Rusové. Nemají to ani povolené a ani není obnovená letecká doprava,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. "Ještě v lednu jsme slýchávali, že v Praze nechceme už více turistů. Teď se to celé otočilo,“ podotkl.

V případě Čechů nemá Herget obavy, že by se přestali volně pohybovat po své vlasti. "Myslím, že s cestováním po Čechách opatření nic neudělají, protože jsme se naučili s koronavirem žít,“ pochvaloval si s poznámkou, že tuzemci nejraději jezdí do jižních Čech a na Moravu. S problémy se ale mohou setkávat velké a luxusní hotely, které jsou více závislé na zahraniční klientele.

"Pokud cestovní ruch přežije krizi, je to parádní příležitost pro změnu. Krásně se to vede v Českém Krumlově, který trpěl pod velkým počtem asijských turistů, kteří tam nenechávali téměř žádné peníze. Město dalo během chvilky zahrádky restauratérům zdarma a Český Krumlov ožil jako jedno z prvních míst. Je plný Čechů, Němců a Rakušanů a myslím, že tak to má být,“ řekl ředitel.

Co se týče Prahy, tak tu postupně zaplňují němečtí turisté, jichž je v pražských hotelech dokonce více než Čechů, kteří spíše preferují přírodu, a kteří do hlavního města cestují zpravidla jenom na kratší výlety.

Meziroční propad tržeb se v Praze může navzdory veškerým státním intervencím dostat až na 25 miliard, přičemž na celostátní úrovni by mohlo jít až o polovinu více. "Počítáme se ztrátou 42 miliard korun a desítkami tisíc ztracených pracovních míst,“ uzavřel Herget s poznámkou, že loňský obrat v cestovním ruchu byl 300 miliard, a že se cestovní ruch vrátí k normálu až za dva nebo i čtyři roky.