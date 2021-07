Charita posílá do poškozených obcí první vlnu pomoci, zatím více než 50 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na účty lidí zasažených tornádem by měla do konce týdne dorazit první vlna finanční pomoci od Diecézní charity Brno. Na základě průzkumu přímo v terénu rozděluje zatím částky od 50.000 do 200.000 korun, výjimečně i 300.000 korun podle míry poškození obydlí a sociální situace. Dnes bylo k podpisu připraveno 263 darovacích smluv v celkové hodnotě 51 milionů korun, oznámila charita v tiskové zprávě.