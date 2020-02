Chřipková epidemie v ČR je na ústupu, nemoci podlehlo 44 pacientů

Národní referenční laboratoř v této sezoně evidovala do 21. února 228 závažných případů chřipkové infekce, kdy lidé skončili v nemocnici v intenzivní péči. Z nich 44 zemřelo.

Chřipka v Česku představuje dosud větší ohrožení než nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19. Lékaři v ČR zatím žádný případ nezaznamenali.

V posledních týdnu ubylo nemocných ve všech věkových skupinách. "Nejnovější údaje potvrzují, že chřipková epidemie v ČR ustupuje a má již jen regionální charakter. Nadále cirkuluje převážně virus chřipky typu A," uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Doporučila, aby si lidé častěji umývali ruce, při kašli si zakrývali ústa, kýchali do kapesníku. Jíst by měli hodně ovoce a zeleniny. Měli by se vyhýbat většímu množství lidí. Pokud se nakazí, neměli by infekci podceňovat a dál rozšiřovat, ale měli by zůstat doma a léčit se.

Podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpanyové chřipková epidemie v Evropě dosáhla vrcholu už zhruba před čtyřmi týdny, i když v některých zemích vrcholí teprve teď. Laboratoř zmínila Lucembursko, Slovinsko, Rumunsko a další státy Balkánu. "Zbylé evropské země hlásí aktivitu střední až nízkou. Ve značné části regionu nicméně ještě přetrvává plošné rozšíření (nákazy)," uvedla mluvčí.

Chřipková epidemie zasáhla Česko letos koncem ledna. Experti ji potvrdili v poslední lednový den. Část nemocnic uzavřela od začátku února pro návštěvy lůžková oddělení, zejména plicní a interní, zavřely se ale i léčebny dlouhodobě nemocných. Podle lékařů se s komplikacemi potýkají nejvíc pacienti s chronickými chorobami či senioři. Odborníci jim proto doporučují očkování, které se lidem nad 65 let hradí z veřejného zdravotního pojištění.