Cichanouská promluví na konferenci Forum 2000, bude debatovat s Petříčkem

Ve středu se kandidátka ze srpnových prezidentských voleb v Bělorusku zúčastní také debaty o roli žen v politice v dobách krize, kde bude hovořit s bývalou americkou ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou a s polskou socioložkou Karolinou Wigurovou.

#Belarusian President-elect Sviatlana Tsikhanouskaya will speak at the #Forum2000 Conference (October 12-14). She will address the panel #StandWithBelarus with @TPetricek and she will also discuss #womenrights with @madeleine! Join us for the live stream👉 https://t.co/XpHXRTyUbf pic.twitter.com/Hq64XNsclA