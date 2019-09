Čína už 20 let potlačuje hnutí Fa-lun-kung, jeho příznivci dnes pochodovali Prahou

Na Staroměstském náměstí předvedly ukázku svého umění tanečnice s lotosy, nejvíce pozornosti poutali tanečníci se dvěma natahovacími loutkami zlatých draků nad hlavou. Pochodem si hnutí připomnělo červencové 20. výročí postavení organizace v Číně mimo zákon.

"To je datum, kdy začalo pronásledování praktikujících kultivační praxe v Číně. To je datum, kdy pokojní lidé, kteří meditovali nebo si chodili zacvičit do parku, se stali terčem útoku tehdejších vládců komunistické strany," řekl ČTK organizátor akce Martin Samek.

Vedle hudebníků a tanečníků se pochodu zúčastnili také sympatizanti hnutí s fotografiemi kolegů, kteří přišli o život v čínských věznicích nebo při pronásledování, či kvůli odběru orgánů. Vyzývali k podpoře lidských práv vězňů a stoupenců meditačního hnutí Fa-lun-kung v Číně.

Duchovní učení Fa-lun-kung vzniklo v roce 1992 a v krátké době si jej po světě oblíbily miliony lidí, byť hnutí bývá religionisty označováno za novodobou sektu založenou na kultu osobnosti jejího zakladatele Li Chung-č'a.

Bezprostředním důvodem k postavení hnutí mimo zákon byla před 20 lety mírumilovná demonstrace zhruba 10.000 jeho přívrženců před vládním komplexem v Pekingu, na které požadovali oficiální uznání pro své duchovní hnutí. Čínští komunisté v hnutí spatřují politickou hrozbu.

Podle zjištění nezávislé komise právníků a odborníků se sídlem v Londýně, jak o něm v červnu informovala agentura Reuters, čínské úřady pokračují v nuceném odebírání orgánů k transplantacím od vězňů svědomí. Komise došla k tomu, že mezi oběťmi jsou především členové hnutí Fa-lun-kung. Peking opakovaně popírá obvinění ohledně násilného odebírání orgánů politickým vězňům, u popravených vězňů s tím Čína podle slov jejích představitelů skončila v roce 2015.

Podle komise jsou obětí zločinů proti lidskosti a mučení také příslušníci muslimské menšiny Ujgurů, o odebírání orgánů těmto vězňům ale nejsou tak spolehlivé důkazy.

Čína odmítá sdělit, kolik vězňů každoročně popraví. Organizace Amnesty International odhaduje, že jejich počet jde do tisíců, což je podstatně víc než ve všech ostatních zemích světa dohromady.