Čísla, z kterých mrazí. Sebevražda je druhá nejčastější příčina smrti mladých Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sebevražda je v Česku druhá nejčastější příčina smrti lidí od 15 do 24 let. Ročně si v zemi vezme život přes 1300 lidí, většina z nich má nějakou duševní chorobu. Ministerstvo zdravotnictví se zaměří na prevenci. Lidé a zejména zdravotníci by se měli naučit rozpoznat varovné příznaky, řekli zástupci ministerstva na dnešní tiskové konferenci.