Člověk v tísni ujišťuje, že peníze ze sbírek nebudou krýt dluhy lidí v exekuci

Podle šetření se exekuce v oblasti týká pouze 20 lidí. Těm nabízí pomoc dluhoví poradci, a zmíněné obavy tak podle organizace nejsou na místě. ČTK o tom informoval mediální koordinátor Člověka v tísni Martin Kovalčík.

Pracovníci se dotazovali obyvatel z Hodonína, Lužic, Mikulčic a Hrušek, dluhoví poradci organizace zároveň provedli lustraci v Centrálním registru exekucí. Zjistili, že se s exekucemi potýká zhruba 20 lidí, a ne 450, což byl předběžný údaj například podle České asociace povinných. "Chybný údaj se shodoval s celkovým počtem lidí v exekuci dle Mapy exekucí. Jsou to však dva roky stará data. Lidé v exekucích většinou nemají rodinný domek a žijí v nájmu. I proto je jejich podíl mezi poškozenými lidmi tak nízký," uvedl Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni.

Přesto, že předluženost místních lidí není podle organizace tak velký problém, jak bylo zpočátku prezentováno, plánuje pomáhat prostřednictvím svých poradců. V regionu začne od srpna působit mobilní dluhový poradce, který bude v případě potřeby připraven do postižených vesnic zajet a lidem s dluhy pomoci. A k dispozici je i dluhová helplinka. "Lidé zasažení tornádem tak bez pomoci s dluhy rozhodně nezůstanou. Rád bych veřejnost a především dárce, kteří se rozhodli pomoci, uklidnil. Jejich příspěvky budou primárně použity na to, na co jsou určeny, tedy na opravy poničených obydlí," dodal Hůle.

Prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová dnes ČTK řekla, že podle jejich šetření je v oblasti lidí v exekucích mnohem víc. "I kdyby to byla stará data, tak procento zadlužených lidí se nesnižuje tak rychle," uvedla.

Dlužníkům by mohl pomoct odklad exekuce na dobu jednoho roku. Exekutorská komora na začátku července na svých webových stránkách zpřístupnila vzor návrhu na odklad exekuce. Komora také sdělila, že je připravena spolupracovat s neziskovými organizacemi a uvedla, že exekuci by neměly podléhat finanční prostředky, o nichž zvláštní zákony nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že mohou být použity jen na určené účely. To se týká i darů nebo příspěvků ze sbírek.