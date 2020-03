COVID-19 v Česku: Pět z 52 hospitalizovaných pacientů je v těžkém stavu, řekl Vojtěch

Ministr senátory informoval, že stav 12 pacientů je velmi lehký a 23 lehký. Dalších 12 pacientů je ve středně těžkém stavu a pět v těžkém. Sedm hospitalizovaných podstupuje kyslíkovou terapii, uvedl ministr.

Nezahálí ani studenti a studentky medicíny. Po intenzivním tréninku patnáct z nich posílí dobrovolnou informační linku 1212, která je spuštěna teprve krátce a stále se rozšiřuje. Za jejich nasazení jim velice děkuji, stejně jako týmu #COVID19cz, který pomohl linku zprovoznit. pic.twitter.com/BHuHJuHWeT — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Ministr je přesvědčen o tom, že ministerstvo v boji s pandemií nového typu koronaviru postupovalo aktivně, nečekalo na to, až se situace vyvine nepříznivým směrem. "A nemyslím si, že jsme něco podcenili," dodal.

Připomněl přísloví, že po bitvě je každý generálem. V posledních dnech se daří procentuální nárůst nemocných zpomalovat, což nás může naplňovat jen mírným optimismem, podotkl.

Vláda dnes schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od dnešní půlnoci.

"Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály," napsal ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Musíme bez výjimky chránit sebe a své okolí! Vláda právě schválila povinnost mít od dnešní půlnoci na veřejných místech zakrytá ústa a nos," uvedl na twitteru Vojtěch. Některé kraje už dříve nařídily povinnost nosit roušky nebo jinou ochranu nosu a úst, například Olomoucký.

Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům dnes v noci řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout ještě dnes.