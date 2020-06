Covid-19 zaskočil epidemiology. Vyléčený pacient z Vysočiny je znovu pozitivní

Ministerstvo zdravotnictví už podle ní před časem zjišťovalo, kolik takových případů hygienici v kraji evidují. "Takže se to možná už na ministerstvu řeší," řekla Dvořáková.

Za vyléčeného je považovaný ten, kdo má v rozmezí 48 hodin dva negativní testy. Pacient z Vysočiny byl za zdravého prohlášen na konci dubna. Pozitivní výsledek u něj znovu odhalily testy udělané preventivně v souvislosti s hospitalizací. "Jde o to, jestli ten virus je nebezpečný, živý, který může způsobovat nákazu, nebo je to pouhá pozitivita viru, která nic nedělá," řekla Dvořáková. Zjistit to je podle ní důležité, aby nemuseli být lidé dál omezováni a zůstávat v karanténě. "Je to další problém, který se nabízí, protože se o tom viru pořád ještě málo ví," řekla Dvořáková.

Z rozhodnutí hygieniků jsou nyní v kraji v karanténě čtyři desítky lidí. Nemocných je deset. Za poslední dva týdny přibyly dva nové případy na Žďársku a Pelhřimovsku. U jednoho z nich se vůbec příznaky nemoci neprojevily, druhý měl podle Dvořákové jen mírné obtíže. "Na Pelhřimovsku to byl muž cizí národnosti, který přišel ze země svého původu," řekla Dvořáková. Od začátku koronavirové pandemie v kraji onemocnělo 187 lidí, většina z nich už se uzdravila, čtyři pozitivně testovaní lidé zemřeli.

Jediným okresem bez nákazy je nyní na Vysočině Jihlavsko. Třebíčsko a Pelhřimovsko má jeden případ, Žďársko dva a Havlíčkobrodsko šest nemocných. Okres Havlíčkův Brod se s nákazou potýkal nejvíc. Od začátku pandemie tam testy nemoc potvrdily u 97 lidí.

V České republice se od začátku epidemie potvrdilo 9494 případů covidu-19, vyléčilo se 6809 lidí, zemřelo 326.