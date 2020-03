ČSSZ dosud dostala přes 17 tisíc e-neschopenek kvůli karanténě

Celkový počet lidí v karanténě kvůli ochraně před nákazou novým koronavirem je ve skutečnosti zřejmě vyšší. Lékaři mohou totiž případy sociální správě hlásit nejen e-neschopenkou, ale také na papírových tiskopisech. Ty úřad zpracovává postupně.

Elektronických neschopenek kvůli karanténě do úterního večera ČSSZ evidovala celkem 17.018. V Praze jich bylo bezmála 2500, v Moravskoslezském kraji přes 2300. V nejmenším Karlovarském kraji lékaři zatím s e-neschopenkou poslali do dvoutýdenní izolace 315 lidí. Za úterý systém zaznamenal 3030 nových případů.

Do dvoutýdenní izolace musí od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény ti, kteří přicestovali z 15 zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. V karanténě jsou také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.

V sobotu 7. března, kdy nařízení o povinné karanténě pro cestující z Itálie začalo platit, dostal úřad 807 karanténních e-neschopenek. Do minulého úterý jich evidoval 2878. Od té doby jich za poslední týden dostal 14.140.

Šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula v pondělí řekl, že stát chce mít centrální databázi všech lidí, kteří jsou v karanténě. Měl by tak mít přehled, kolik osob skutečně v nařízené izolaci je a kde. Dodržování karanténních pravidel by se pak dalo také efektivněji kontrolovat, uvedl Prymula.

Zaměstnanci v karanténě mají nárok na náhradu mzdy. V prvních dvou týdnech jim zaměstnavatel má platit 60 procent základu příjmu. Náhradu odměny mají dostat i ti, kteří pracují na dohodu. Pokud by karanténa trvala déle než dva týdny, lidé s nemocenským pojištěním by pak pobírali nemocenskou.

Ministerstvo práce připravilo návrh programu na podporu zaměstnanosti. Ten počítá mimo jiné s tím, že by stát za zaměstnavatele zaplatil lidem v nařízené karanténě náhradu výdělku. Opatření podporují odbory i firmy. Vláda ho měla schvalovat v úterý, rozhodnutí ale odložila zatím na čtvrtek.