Čtveřice migrantů se vezla v kamionu, skončili na Vyškovsku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie na Vyškovsku zadržela čtyři muže původem z Afriky ve věku 22 až 26 let, do země vstoupili nelegálně. K cestě na Západ si vybrali rumunského řidiče kamionu. Poté, co byli odhaleni, utekli, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Vala. Uprchlíky policisté převezli do zajišťovacího detenčního zařízení.