Další dezinformace vyvrácena. Jak to je s lidmi, kteří mají být nakažení, i když na test nešli?

"Moje mamka je praktická lékařka. Když někdo volá, že má třeba jen rýmu nebo trochu kašle, musí ho poslat na test. To se stalo i v případě dvou manželů. Mamka odeslala elektronicky žádanku a manželé se šli nechat otestovat. Nicméně po asi 3 hodinách čekání ve frontě to vzdali a odešli. K testování tedy vůbec nedošlo. Jaký byl jejich údiv, když jim přišla sms, že jsou covid pozitivní… A není to prý jediný případ… Co si o tom máme myslet? Opravdu máme věřit, že u nás každý den přibývají tisíce nově nakažených? Nebo jen někdo chce, abychom si to mysleli??? Ty čísla si nemáme jak ověřit… Díky předem za sdílení!"

Tak zní podle serveru Manipulátoři.cz jedna ze zpráv, která se snaží vyvolat nedůvěru v covid a jeho nebezpečí. Redaktoři serveru EuroZprávy.cz narazila na sociálních sítích na velmi podobná tvrzení, liší se často jen v tom, kdo je onou osobou, která se měla nechat otestovat. Jednou je to "někdo známý", jindy rodinný příslušník či kolega z práce. Zbytek obsahu je ale prakticky stejný: Dotyčný se testů nezúčastnil, přesto má být nakažený.

Dohledat však onu konkrétní osobu, která měla test sabotovat, je prakticky nemožné. Server si vyžádal důkaz, že zpráva o pozitivním testu někomu, kdo jej nepodstoupil, přišla, s úspěchem se ale nesetkal. A není divu, příběh je totiž smyšlený a jde o hoax.

Nahrává tomu i fakt, že ve skutečnosti testování probíhá jinak. Osoba, která je objednaná, na test nečeká několik hodin, registrace osoby navíc probíhá až před samotným testováním, a nelze proto kontaktovat někoho, kdo test nepodstoupil.

Navíc člověk, který byl na testy poslán, je sledován systémem chytré karantény, a pokud se testů nezúčastní, hrozí mu postih. Nelze se proto na testy nedostavit bez následků. To, že by k takovému scénáři mohlo dojít, navíc popřelo i ministerstvo zdravotnictví.

Pozoruhodné je, kolik lidí tvrdí, že se s tímto scénářem někdo z jejich okolí setkal. A překvapivě nejen v Česku. Podobná historka se totiž šíří i v zahraničí, a svědčí o tom, že celý příběh je pouze smyšlenou a nepravdivou dezinformací.