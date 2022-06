Další ročník Ignis Brunensis v Brně zahájilo dětské snění v ohňostrojném zpracování

Zahajovací show jako vrchol Jihobrněnského dětského dne sledovalo v přírodním areálu Hněvkovského v Brně-Komárově tisíce malých i velkých návštěvníků. V jubilejním pětadvacátém ročníku jsou pro diváky všechny ohňostroje soutěžní.

Až do pondělní 17. hodiny je možné hlasovat a hodnotit prelude ohňostroj na facebookovém profilu Ignis Brunensis Official a vyhrát dvě zpáteční jízdenky autobusem RegioJet do Mnichova. Hlasovat je možné, ať už uvidíte ohňostroj naživo nebo záznamu, vždy následující den ráno po ohňostroji je na YouTube kanále Ignis Brunensis zveřejněno video ve 4K rozlišení. Při hodnocení dalších ohňostrojů se bude soutěžit s RegioJetem také o vlakové jízdenky, do maďarské Budapešti i do Chorvatska.

Festival bude pokračovat v centru Brna a na Brněnské přehradě

Ignis Brunensis pokračuje hned další týden od 17. do 19. června programy festivalu zábavy. Centrum Brna čeká tradiční Zábava pod hradbami s Dopravní nostalgií, Policejním mistrovstvím v jezdectví, Dnem Policie, Brno Brass Festem nebo vystoupeními žáků jihomoravských „ZUŠek“ při festivalu Mozartovy děti.

Mezinárodní ohňostrojná podívaná, letos o víkendech zpestřená dronovými show, odstartuje na Brněnské přehradě za dva týdny v sobotu 25. června.