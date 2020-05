Další uvolňování omezení bude záležet na epidemiologické situaci

- Po dvou výrazných vlnách uvolnění 11. a 25. května zatím není v plánu další rušení opatření, která regulují běžné fungování společnosti. Webová stránka vlády uvádí, že "ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace". Od 8. června by se například mohl zvýšit počet účastníků velkých akcí ze 300 na 500.

- Z politických jednání v posledních dnech vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s výjimkou Polska.

- Jasný je zatím harmonogram týkající se středních škol. Od pondělí 1. června do středy 3. června se bude konat společná část maturity, a to pouze didaktické testy z matematiky, českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Písemná část (sloh) u žáků přihlášených k jarnímu termínu 2020 se ve společné části maturit psát nebude.

- Od 1. června budou moci v omezeném rozsahu fungovat praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách, a to za podobných podmínek jako platí od 25. května u školních skupin na prvním stupni ZŠ.

- V pondělí 8. června se bude konat jednotná přijímací zkouška na střední školy na čtyřleté obory, den později pak jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia. Od středy 10. června pak ministerstvo školství doporučuje uspořádat profilovou část maturit.

- Během června počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách pro žáky na druhém stupni základních škol a školách středních. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

- Od 27. června povoleny zotavovací akce pro děti do 15 let, co se týká i letních táborů. Školy v přírodě se tak v letošním školním roce už konat nebudou.

- Od 8. června počítá ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že se budou opět moci poskytovat sociální služby na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb. O dva týdny později, 22. června, se pak mají otevřít týdenní a denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (pro všechny cílové skupiny).