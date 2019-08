Rathův rozsudek je napsaný, spis se přesouvá k Nejvyššímu soudu

Pražský vrchní soud v Praze už sepsal pravomocný rozsudek, kterým poslal bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha na sedm let do vězení za korupci při zadávání zakázek. Někdejší politik však zatím s přípravami na nástup do věznice spěchat nemusí.