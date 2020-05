Dcera ubila matku sekyrou. Vrchní soud potvrdil přísný trest

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dcera si za loňské ubití matky sekerou odpyká 15 let vězení. Dnes to potvrdil pražský vrchní soud. Vražda se stala v rodinném domě na Orlickoústecku, který obě ženy obývaly. Měly spolu dlouhodobě komplikovaný vztah, mladší z nich vraždila v afektu po další z hádek. Právník dcery neúspěšně usiloval o to, aby znalci důkladněji prozkoumali její duševní stav. Podle něj byla v době činu nepříčetná.