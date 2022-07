Děčín zakazuje vstup do části Českého Švýcarska

Dočasný zákaz vstupu do lesa vydal magistrát s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů. Magistrát tak vyhověl žádosti správy parku. V Českém Švýcarsku hoří na rozloze zhruba 1000 metrů čtverečních.

Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Lidé nadále mohou využít vybrané turistické trasy, jako je ta ze směru z Růžové na Srbskou Kamenici nebo cyklotrasu v úseku Jetřichovice - Na Tokáni a další. Přehled všech a mapku s jejich vyznačením najdou zájemci na úřední desce magistrátu, který o vydání vyhlášky informuje také dotčené obce.

Správa národního parku nejprve požadovala zákaz vstupu do celého parku. Po debatě se starosty obcí v Českém Śvýcarsku rozhodla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) tak neučinit. Starostové argumentovali tím, že by byl ochromen turistický ruch i v místech, kde nehoří. "Nechceme omezovat život lidí v okolí, ale v místě hašení mají turisté tendenci pořizovat si fotografie, tím ohrožovat svou bezpečnost a překážet v likvidaci požáru. Strážci přírody budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do vymezených částí," uvedla ve čtvrtek Hubáčková.

Vstup do oblastí zasažených požárem hlídá policie. Uzavřen je hraniční přechod do Německa v Hřensku.