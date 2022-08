Déšť zmírnil sucho, stále je ale na 37 procentech Česka

— Autor: ČTK

Déšť, který byl v uplynulém týdnu hlavně na Moravě, v Praze a okolí a na Českokrumlovsku, pomohl zmírnit míru sucha zejména v povrchové vrstvě půdy do 40 centimetrů. V půdním profilu do 100 centimetrů ale některý z pěti stupňů sucha, od počínajícího po extrémní, platí na 37 procentech území Česka. Vyplývá to z aktuálních dat zveřejněných na webu projektu Intersucho.