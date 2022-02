Deště vzedmuly Labe a Stěnavu na východě Čech na 3. povodňový stupeň

V Dolní Branné voda zaplavila až do výšky jednoho metru silnici třetí třídy, kterou řada řidičů používá k cestě do Vrchlabí a k vrchlabskému závodu automobilky Škoda Auto. Dopravu v místě záplavy začala řídit policie, upozorňují na ni i dopravní značky. "Žádáme řidiče, aby si k cestě do Vrchlabí vybrali jinou trasu," uvedla mluvčí policie Eva Prachařová. Na odtoku vody podle ní budou pracovat hasiči s bagrem.

Svah v Rudníku se sesunul v blízkosti rodinného domu. "Nikdo nebyl zraněn. Obyvatele jsme evakuovali, na místo míří statik," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Na šesti místech Královéhradeckého kraje dnes dopoledne hladiny řek přesáhly hodnotu prvního povodňového stupně. První stupeň byl na Stěnavě v Otovicích na Náchodsku, na Metuji v Maršově nad Metují, v Hronově a v Krčíně, na Javorce v Lázních Bělohrad na Jičínsku a na Labi ve Špindlerově Mlýně.

Hladina Stěnavy v Meziměstí dosáhla v 10:00 hodnoty 122 centimetrů a hranici třetího povodňového stupně přesáhla o 12 centimetrů. Hladina Labe ve Vestřevi v 09:00 mírně přesáhla hranici dvou metrů, následně klesla na 190 centimetrů. Hranice třetího stupně je ve Vestřevi 160 centimetrů.

V severní části Královéhradeckého kraje za posledních 24 hodin napršelo zhruba od 20 do 60 litrů vody na metr čtvereční.Ve Špindlerově Mlýně úhrn srážek dosáhl 63 litrů vody na metr čtvereční. V Orlických horách na Zakletém Vrchu napršelo přes 50 litrů na metr čtvereční.