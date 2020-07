Střídá se světlo a tma, to nám nedělá dobře. Psycholog hodnotí dění během epidemie

"Nejasnost a nepřehlednost je mnohem horší, než nějaká potřeba se uskromnit nebo omezit. Nejstrašnější je, když neumíme pojmenovat problém a nevíme, jak vzniká,“ hodnotil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus psycholog.

Ačkoliv si odborník myslí, že by lidé jako epidemiologové a politici měli pomáhat lidem se vyznat, přijde mu současný situace jako "nešťastný prožitek".

"Začneme se těšit, máme naději a najednou ‚šlus‘, zase ne. Kdybychom věděli přesně, že ten ‚šlus‘ byl nutný, logický a mně vysvětlený, tak budu sice nešťastný, ale bude to jasné. Ale pokud není, tak tohle střídání světla a tmy nedělá dobře. Jakmile jsou v tom silné emoce a je to situace, která mě může nějak ohrožovat, tak je to střídání docela kruté,“ řekl Šípka.

Psycholog zároveň ale ocenil zavedený semafor, který by zpřehlednil epidemiologický stav Česka. "Jestli to bude opravdu pomáhat korigovat chování a vyznat se v situaci, to už je jiná věc. Ale myšlenka informačně dávat najevo, v jaké jsme situaci, ta mi přijde dobrá,“ podotkl.

Šípka zároveň také řekl, že odolnost vůči strachu spojeným s krizí lze nacvičit. "Jsou různé techniky. Teď například docela frčí mindfulness – všímavost, která učí člověka, aby měl jistou distanc od toho, co prožívá," řekl.

„Tomu se ale věnuje jen malá část populace. Většina je asi odkázaná na to, jak je geneticky vybavená. Někdo je odolnější, silnější, nelekne se tak snadno. Jiní to mají při odolávání vůči stresu těžší,“ objasnil psycholog.

Na náročné životní situace by měli být lidé připravení už od dětství, a to svými rodiči. "Učit děti odolávat obavám a strachu patří do dobré výchovy. Je podstatné, aby se děti učily věřit svým rodičům. To je vybaví k tomu, aby byly sebejistější," uzavřel.