Děvčata, už nyní dáváme chladit plzeňské a šampaňské, jsme na vás pyšní, fandí zástupci měst tenisovým rodačkám

Jejich tep se zvyšuje. Zástupci měst, které EuroZprávy.cz před klíčovými zápasy oslovily, si moc dobře uvědomují, že právě jejich rodačky mohou přepsat olympijskou historii. Ještě žádná československá ani česká tenistka se po skončení turnaje pod pěti kruhy nemazlila se zlatou medailí na krku, v mužích slavil nejcennější kov pouze Slovák Miloslav Mečíř, a to v Soulu v roce 1988, kdy ještě existoval společný stát. „Už nyní jsme na děvčata nesmírně pyšní, udělaly našim městům obrovskou reklamu ve světě i v republice. Podávají skvělé výkony, a proto je budeme hnát bouřlivě za zlatem,“ shodují se komunální politici měst, odkud pocházejí české statečné hrdinky. Pýcha se tak díky Markétě Vondroušové dme v Sokolově. V Hradci Králové i Ivančících u Brna spojí svá bojovná srdce, která budou bít pro deblový pár ve čtyřhře ve složení Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.

Ani Krejčíkové zlato nezastíní Menšíka s Muchou

V neděli dopoledne přestane existovat svět pro Milana Bučka (za STAN), starostu Ivančic u Brna, odkud pochází Barbora Krejčíková. Zasedne v restauraci u tamních tenisových kurtů a bude Barboru po boku s Kateřinou Siniakovou ve finále proti Švýcarkám Belindě Bencicové a Viktoriji Golubicové tlačit k dokončení letitého snu. „Věřím, že vše klapne a budeme svědkem zlaté neděle,“ přeje si Buček, který odmítá, že by Krejčíková, která v červnu vyhrála v singlu grandslamový French Open, ve slávě trumfla další slavné rodáky z Ivančic, a to herce Vladimíra Menšíka či malíře Alfonse Muchu, anebo je zastínila. „Velikáni se prostě srovnávat nedají, navíc umění a sport jsou dva úplně odlišné světy. Ale doufám, že její sláva bude stále stoupat.“

Primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (nestraník za ODS) se pokusí druhé polovině páru Kateřině Siniakové poslat povzbuzující textovou zprávu. Oba se totiž osobně znají. „Když se jí podařilo v roce 2018 vyhrát s družstvem Fed Cup, přijal jsem ji na radnici a osobně Kateřině poblahopřál i předal dary města. Kdybych měl po Tokiu možnost slavnostní audienci zopakovat, budu šťastný a rád ji za zviditelnění města znovu poděkuji.“ Bývalý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy pozorně sleduje její kariéru. „A na svůj věk už dosáhla velmi mnoho úspěchů.“ Na mysli má profesor Hrabálek i tři grandslamová vítězství ve čtyřhře právě s Barborou Krejčíkovou, a to na French Open (2018 a 2021) a v posvátném Wimbledonu z roku 2018.

Hned po vítězném míčku Markéty Vondroušové v semifinále, v němž doslova rozebrala Ukrajinku Elinu Svitolinovou, světovou šestku, vzal místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček (Hnutí pro město Sokolov) do ruky telefon a zavolal technikům, aby začali stavět velkoplošnou obrazovku v centru města. „Okamžitě jsem začal akci organizovat, abychom Markétě na obrovskou dálku dodali energii. Přál bych si, aby přišel fandit celý Sokolov, ale pokud bude ve varu pět set fanoušků na náměstí, budu nadšený. Hlavní je, že se nehraje v pět hodin ráno, jak bylo původně plánované, ale až od devíti hodin,“ pochvaluje si.

O čtyřiadvacet hodin později poženou za zlatem u obří obrazovky obyvatelé Hradce Králové svoji rodačku Kateřinu Siniakovou, která se s Barborou Krejčíkovou pokusí dobýt Tokio. „Nechali jsme nainstalovat velkoplošnou obrazovku v kempu na Stříbrném rybníku,“ tvrdí primátor Hrabálek. Jedině v Ivančicích u Brna se veřejná projekce nekoná. „Plánovali jsme ji, už když Barbora Krejčíková hrála finále French Open, ale tehdejší epidemiologická situace shromáždění tehdy nedovolila. Než ale přišlo z hygienické stanice doporučení akci neuspořádat, tak jsme zjistili, že přenos z velké obrazovky je nekvalitní, a tak zřejmě budeme fandit doma a v restauracích,“ vysvětluje z jižní Moravy starosta Milan Buček.

Primátoři a starostové mají ale plný diář povinností i o víkendech. Proto šéf Hradce Králové Alexandr Hrabálek bude muset část přenosu oželet. „Bohužel jsem zaneprázdněný, a tak na Stříbrný rybník nedorazím. Snad kus finálového vysílání ze čtyřhry stihnu v televizi. Když nevyjde ani ta, snad si alespoň poslechnu komentáře utkání v rádiu, anebo jej budu chvílemi sledovat online. Myšlenkami ale budu s Kateřinou a Barborou,“ praví vysokoškolský pedagog. Kdyby čtyřhra byla na programu v sobotu, nestihl by ji ani starosta Ivančic Milan Buček. „První víkendový den totiž oddávám snoubence, a tak na radnici budu celé dopoledne. V neděli už trochu času mít budu,“ směje se. Místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček ale hlásí, že svůj program překopal. „Nemohu na náměstí chybět a své hlasivky při finále rozhodně šetřit nehodlám,“ má jasno.

Šampionce z Paříže závidí lidé asfaltovou cestu

Ať finálové zápasy dopadnou jakkoli, vedení měst už nyní své rodačky zve na radnice, aby jim komunální politici poděkovali za vzornou reprezentaci. Stejně jako Hrabálek, tak i Sedláček své krajance už gratuloval v minulosti. „Markéta Vondroušová u nás už byla v roce 2014, kdy jako juniorka dosahovala skvělých úspěchů na grandslamových turnajích ve své kategorii. Tehdy jsme ji podarovali řetízkem od města. Markéta je nesmírně skromná a chytrá holka. Pokud si po Tokiu na nás udělá čas, tak přijetí bude bouřlivější. A to i v případě stříbra. Už nyní dávám chladit plzeňské pivo a šampaňské.“ Starostovi Ivančic Bučkovi se zatím nepodařilo pozvat Barboru Krejčíkovou k němu na úřad, a to ani po jejím červnovém triumfu na French Open. „Bohužel se zatím míjíme, za úspěch v Paříži už na ni dar čeká. Jedná se o překvapení, a tak nebudu prozrazovat, co dostane. Po finále čtyřhry mé pozvání zaurguji,“ plánuje si.

Předseda házenkářského klubu Ivančice u Brna s nadsázkou říká, že šampionka z Paříže Barbora Krejčíková už za výsledky na French Open i za Tokio svoji odměnu dostala. „Až se vrátí, už nebude muset jezdit k domu po prašné cestě, ale čeká na ni asfaltová silnice. Bohužel někteří lidé si zde myslí, že asfaltku skutečně dostala za své výkony, ale kdo někdy dělal komunální politiku, tak ví, že udělat silnici není otázkou jednoho měsíce. Taková věc se plánuje rok předem.“ Někteří obyvatelé ale trvají na svém a nic vysvětlit si údajně nenechají. „Část lidí je po koronavirové době podrážděná a cítí se ukřivděni. Jiní ale rozumí legraci a říkají, že budou muset také začít hrát vrcholově tenis, aby měli kvalitní příjezdovou asfaltovou cestu,“ baví se Milan Buček.

Cestu do finále svých rodaček všichni oslovení komunální politici bedlivě sledovali. „Nejvíce mě v podání Markéty nadchlo semifinále proti Svitolinové. Dělala si s ní, co chtěla a sršela z ní energie, síla i přesnost. U televize jsem jí několikrát zatleskal,“ popisuje místostarosta Sokolova, jak prožíval semifinále Markéty Vondroušové. Ani na dovolené si primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek nenechal ujít semifinálovou bitvu Kateřiny Siniakové s Barborou Krejčíkovou, a to proti ruskému duu Jeleně Vesninové a Veronice Kuděrmětovové, které je vyřadilo na nedávném Wimbledonu. „Viděl jsem pouze poslední část semifinálového zápasu, ale musím říct, že utkání bylo vynikající. Především strhující byl super tiebreak, který naše dvojice jasně vyhrála.“

Starosta Ivančic Milan Buček, jehož favoritkou v dvojici pro čtyřhru je pochopitelně Barbora Krejčíková, napjatě prožíval i čtvrtfinále proti Australankám Ashleigh Bartyové, světové jedničce v singlu, se Storm Sandersovou. „Čtvrtfinále i semifinále pokaždé rozhodoval super tiebreak, a to je vždy ruleta. Zejména u Australanek se v něm bojovalo o každý míček a já měl, jak se u nás říká, naježené chlupy hrůzou. Obě slečny však roli favoritek zvládly.“ Bývalý házenkář si povzdechne, když si vzpomene na našlapaný program tenisového turnaje i extrémní podmínky. „Organizaci turnaje jsem nepochopil. Jen díky ní není Bára i ve finále dvouhry. Kdyby měla více času na odpočinek, ve čtvrtfinále by si s Belindou Bencicovou poradila. Nezbývá jen doufat, že ji Markéta Vondroušová ve finále proti stejné soupeřce pomstí.“

Vondroušové vulgárně nadávali, nyní ji oslavují

Sedláček si při úspěšném tažení dvaadvacetileté Markéty Vondroušové vzpomněl na hejtry, kteří do diskuzí psali nenávistné komentáře, že finalistka z French Open 2019 neměla na hrách startovat, když se nominovala jen díky takzvanému zmraženému žebříčku a letěla tak na úkor Karolíny Muchové. „Ještě nyní si vybavuji příspěvky, kdy jí lidé vulgárně nadávali, že do Tokia letí jen na výlet a ve výpravě zabírá místo. Takové věci mohou napsat jen jedinci, kteří mají malé ego, nevěří si a v podstatě se jedná o chudáky, kteří v životě nikdy nic nedosáhli.“ Podle místostarosty Sokolova je český národ mistrem v otáčení názorů. „Nyní si už na zmražený žebříček nikdo nevzpomene, když se Markétě daří, a každý bude tvrdit, jak před odletem říkal, že uspěje. Teď ji každý oslavuje a velebí. Byl bych ale rád, kdyby někdo z těch, kteří Markétu uráželi, vyhrožovali ji, se omluvili. Ale toho se bohužel nedočkám. Obdivuji proto nejen ji, ale i ostatní sportovce, kteří se nad nenávistí dovedou povznést.“

Slova obdivu na český pár ve čtyřhře chrlí i ivančický Milan Buček. „Na Barboře i Katce mě fascinuje, jak o sobě na kurtu vědí, mají perfektní oční kontakt. A líbí se mně, jak zůstávají optimisticky naladěné, i když se jim výměna nepovede. Ze slečen čiší kamarádství, a to mě na nich poutá. Je znát, že si pomohou nejen na kurtu, ale i mimo dvorec.“

Také primátor Alexandr Hrabálek nechce nikoho z dvojice Siniaková-Krejčíková vyzdvihovat. „Výkon Kateřiny Siniakové je vynikající, samozřejmě ve spojení s Barborou Krejčíkovou, protože reprezentují naši zem v tenisové čtyřhře, kde nelze říci, že jedna z nich je podstatně lepší než ta druhá. Obě děvčata jsou skvělá, podávají výborné výkony a přeji jim před finále hodně štěstí.“ Představitel Hradce Králové sice věří, že slečny poslední krok ke zlatu udělají, ale za hotové nic nemá. „Přál bych jim, aby se z úspěchu mohli radovat se svými blízkými a kamarády, ale sport je sport a může se stát cokoliv.“

Primátora při tenise fascinuje jistota a lehkost

Zástupci měst si občas tenis zahrají. „Moc mně ale nejde, naposledy jsem si na něm udělal těžký otřes mozku,“ zasměje se Sedláček ze Sokolova. Hrabálek dokonce přiznává, že bílý sport jej fascinuje. „Když se člověk na něj dívá, považuje pohyby tenistek za zcela samozřejmé, ale jakmile si sám vezme raketu, zjistí, že tomu tak zdaleka není. To mě fascinuje. Ta jistota, ta lehkost s jakou hráči a hráčky odvrací velmi těžké balóny a i z těch nejtěžších pozic dokáží bodovat.“ Tenis hrál dříve aktivně, i když jen na rekreační úrovni. „A právě na dvorci jsem pochopil, že tenis není jen vzít raketu, míček a tenisky, jít na kurty a přehazovat míček přes síť. Ve skutečnosti je to velmi obtížné. Ne vždy se podaří míček vrátit, což je ostatně někdy vidět i u těch největších mistrů. Tenis se mi každopádně vždycky líbil, rád jsem si chodil zahrát, bohužel dnes se k němu aktivně již nedostanu,“ vyznává se hradecký primátor ze své lásky.

Tenisu se nebrání ani starosta Ivančic u Brna. „Jsem od narození zapálený sportovec a je mi jedno, zda se věnuji házené, anebo tenisu či jinému sportu. Razím totiž motto, že kdo si hraje, nezlobí a nevymýšlí lumpárny.“ Milan Buček je rád, že Barbora Krejčíková, u níž obdivuje její bojovnost a zarputilost, není jediná, která z téměř desetitisícového města ve světě vrcholového sportu prorazila. „Hrdí jsme například i na sparťanského fotbalistu a českého reprezentanta Adama Hložka, který byl na nedávném EURO, v hokeji fandíme zase od nás i Davidu Koblížkovi, jenž rovněž už oblékl dres národního týmu. Je vidět, že sport má u nás v Ivančicích dobrou organizaci a hlavně se zde rodí talenty.“

Buček na olympijských hrách ale nedrží palce jen rodačce Krejčíkové. „Obrovsky přeji zlato Markétě Vondroušové i Kateřině Siniakové ve čtyřhře. Doufám, že na zlatý pátek, kdy vyhrál judista Lukáš Krpálek a kajakář Jiří Prskavec, naváže i zlatý tenisový víkend.“ Vondroušová má svoji bitvu rozehrát v sobotu od devíti hodin dopoledne, o den později ve stejný čas má nastoupit Babrora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Zastupitelé tak v sobotu i v neděli odhodí svoji oficiálnost a promění se ve fanoušky, kteří při každém vítězném balónku budou výskat a skákat radostí i zatínat pěsti či křičet pověstné „Pojď!“ Na jejich energii čeká Markéta Vondroušová i deblistky Barbora Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou. Bez nich by zlatou tenisovou olympijskou tečku dopsali jen stěží. Sokolov, Hradec Králové i Ivančice u Brna se už nemohou dočkat, až své hrdinky pyšně přivítají a obejmou je. Pro ně jsou to slečny ze zlata už nyní.