Dezinfekce kvůli koronaviru se rozšíří na všechna nádraží

Na tiskové konferenci věnované opatřením k boji proti nákaze, kterou způsobuje nový typ koronaviru, to dnes řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle Babiše se nově plánují kvůli zlepšení komunikace videokonference s hejtmany krajů.

Havlíček řekl, že navazuje na již zahájená dopravní opatření, kdy byly zrušeny lety do Číny, severní Itálie a Jižní Koreje a bylo rozhodnuto o mimořádné dezinfekci vagonů mezinárodních spojů a hlavních nádraží v krajských městech.

"Bude se to týkat nyní všech nádraží v České republice, to znamená jakékoli nádraží v jakémkoli městě prochází mimořádnou dezinfikací," řekl Havlíček. Je podle něj připraven v této souvislosti speciální štáb, ve kterém bude ředitel Správy železnic a ředitel Českých drah.

Podle Babiše začne Česká pošta v pondělí distribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností. Připraveno bude také informační video.

