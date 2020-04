Diskriminace obchodních center, kritizuje asociace vládní plán

Otevřena by měla být až v poslední vlně od 8. června. Přitom mohou podle Kubíčka velmi dobře zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření. Schválený harmonogram je podle něj odrazem naprostého nepochopení, jak OC fungují.

"Podle harmonogramu uvolnění podnikatelských činností, kterou dnes vláda zveřejnila, to vypadá, jako by obchodní centra byla toxická," řekl dále Kubíček. OC díky vlastnímu bezpečnostnímu aparátu mohou snadno omezit odpočinkové zóny a ve stravovacích prostorách zavést stejná opatření jako v restauracích. "Podle našich zkušeností je navíc nižší koncentrace lidí v nákupních centrech v jiných zónách, než jsou supermarkety nebo drogerie. A proto, vzhledem k regulovanému prostoru, v tomto směru nechápeme rozdíl mezi venkovní a vnitřní prodejnou," uvedl.

Zástupci OC podle Kubíčka často jednají s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale ministerstvo zdravotnictví podle něj dělá rozhodnutí bez konzultace a pochopení fungování center. Příkladem pro harmonogram nebyly ani okolní státy. Polsko podle něj provoz OC povoluje od 20. dubna, Rakousko od 1. května. "Švédsko je nezavřelo nikdy a výrazně horší výsledky nemá. Také podle studie Dr. Hendrika Streecka z Univerzity v Bonnu z 9. dubna je vidět, že nakupování není hlavním zdrojem koronaviru, ale je jím pobyt v uzavřené místnosti po delší dobu," dodal.

Uzavření OC na tři měsíce je podle majitele značek Pietro Filipi a Kara Michala Mičky katastrofa. "My máme sotva na to zaplatit část nájemného za březen a duben, další měsíc navíc, kdy bude kompletně zavřeno, je pro nás nepřípustný," uvedl. V jím provozovaných obchodech, které mají většinou 200 metrů čtverečních, nenakupují většinou více než tři lidé. Upozornil na to, že rozhodnutí nebylo s obchodníky konzultováno. "Je to obrovská diskvalifikace, která není postavena na racionálních základech, a vládá nám škodí už jen tím, že takové věci vypouští. Farmářské trhy nebo obchodní třídy, jako například ulice Na Příkopech, jsou mnohem větším rizikem," řekl dále.

Vláda dnes rozhodla, že provozovny obchodů a služeb se budou otevírat v pěti vlnách od 20. dubna do 8. června s ohledem na aktuální vývoj epidemie. Prodejny do 200 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních, mohou otevřít od 27. dubna. Obchody nad 1000 metrů čtverečních, které opět nejsou součástí OC nad 5000 metrů čtverečních mohou obnovit provoz od 11. května.