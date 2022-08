Dlužníci se už mohou připravovat na milostivé léto, pomůže jim nový web

Druhé kolo milostivého léta začne 1. září a potrvá do konce listopadu. Při splacení původního dluhu u veřejných institucí a odměny exekutorovi se dlužníkovi odpustí úroky, penále a další platby. Exekuce skončí.

"Je potřeba si zjistit, jaké mám exekuce, a to už teď. Už teď se objednat do odborných poraden, předchystat si dopis či e-mail exekutorovi," uvedla manažerka Charity ČR Iva Kuchyňková.

Na webu www.charita.cz je odkaz na milostivé léto v horní liště. Pracovníci připravili dvouminutové video i informace o podmínkách a postupu. K dispozici bude i formulář, který je možné exekutorovi zaslat. V seznamu si pak lidé mohou najít poradnu, která je nejblíž jejich bydlišti.

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Využily ho desetitisíce dlužníků. Od 1. září do konce listopadu se uskuteční druhé kolo. Bude v něm možné zbavit se dluhů u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Týká se to exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Dlužník musí exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Může požádat o sdělení výše původní dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor má odpovědět do 15 dnů. O kolik dnů lhůtu překročí, o tolik se pak dlužníkovi prodlouží čas na splacení. Odměna exekutorovi proti minulé oddlužovací akci stoupne z 908 na 1815 korun. Zapojit se nemohou lidé v insolvenci.

Na exekutora by se lidé měli kvůli milostivému létu obrátit a původní dluh splatit až po 1. září. "Rádi bychom, aby milostivé léto využilo co nejvíc lidí. Když budou pak hradit platbu na milostivé léto, je nutné, aby o tom byl exekutor informovaný. V předchozí akci se často stalo, že si lidé mysleli, že stačí uhradit jistinu. Bohužel to spadlo do běžných plateb, exekutor uplatnil penále. Bylo tam pak velké zklamání. Je nutné postupovat tak, že si vyžádám po exekutorovi vyčíslení, informuji ho v e-mailu či dopisu, že uplatňuji milostivé léto. Když platím jistinu, musím u platby uvést, že je na milostivé léto," popsala Kuchyňková.

V minulém milostivém létě se na poradny Charity ČR obrátilo přes sedm stovek zadlužených. Podle Kuchyňkové mnoho z nich nemohlo kvůli nedostatku peněz akce využít a některým pomohl Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Nakonec se s pomocí charitních pracovníků oddlužilo 239 lidí.

Dárci mohou přispět i nyní. Ozvat se mohou na adresu [email protected]. Zaměstnanci je pak propojí s konkrétním člověkem, který potřebuje pomoc. Kuchyňková nevyloučila, že si dlužníci na splacení peníze i půjčí. Varovala před rychlými půjčkami s vysokými úroky. Zmínila, že své pracovníky mohou podpořit i zaměstnavatelé zaměstnaneckou půjčkou.