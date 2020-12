Do babyboxu v Hradci Králové někdo odložil holčičku, dostala jméno Olinka

Do babyboxu v Hradci Králové někdo ve středu večer odložil novorozenou holčičku. Dostala jméno Olinka a je zdravá. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Olinka je čtvrtým dítětem odloženým do babyboxu v záchranné službě Královéhradeckého kraje, který funguje od září 2011.