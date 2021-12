Do babyboxu v opavské nemocnici dnes někdo odložil holčičku, dostala jméno Olga

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu umístěného v areálu Slezské nemocnice v Opavě dnes dopoledne někdo odložil miminko. Je to holčička, byla oblečená do šedé zimní kombinézy s kapucí. Dostala jméno Olga. V tiskové zprávě to dnes uvedl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.