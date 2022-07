Do Česka dorazila švédská hasicí letadla, hasiči přejdou z obrany do požárního útoku

ČTK to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Na tiskové konferenci po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech řekl, že hasičský záchranný sbor je připraven stáhnout až 50 jednotek.

Hlavu státu na zámku v Lánech informoval o současné situaci v Českém Švýcarsku, prezident se podle něj zajímal o postup hasebních prací i o nasazení sil a prostředků. Řekl, že Zeman vyjádřil poděkování profesionálním i dobrovolným hasičům, ale i dalším složkám včetně policistů, armády, zdravotníků nebo lesní správě. Zmínil i pomoc ze zahraničí.

Vlček poznamenal, že satelitní snímky potvrdily dosavadní odhady hasičů, zasaženo je území o rozloze 1060 hektarů.

Současná situace není podle něj kvůli pokračujícím vysokým teplotám příznivá. S očekávaným víkendovým deštěm ale chtějí hasiči připravit "frontální útok", během kterého přejdou z požární obrany do požárního útoku a začnou rozsah zasaženého území zmenšovat. Chystají proto povolat další síly z celé České republiky. Přesný počet určí až dnešní porada velení zásahu, mohlo by ale podle něj přijet až 50 dalších jednotek, tedy přibližně 250 hasičů.

Vlček se Zemanem mluvil i o možnostech, jak podobným požárům do budoucna zabránit. Šéf hasičů zmínil, že pro podobné požáry je potřeba další technika včetně hasicích letadel. Je podle něj otázka, zda by mělo jít o víceúčelové stroje nebo o čistě hasičská letadla. Zmínil i možnost uzavření smluv se soukromníky a pronajímání těchto letadel ve chvíli, kdy by je stát potřeboval. Řešení je ale potřeba nalézt rychle, uvedl. Poukázal také na plánované nákupy větších helikoptér policií a armádou. Stroje by tak mohly nést větší bambi vaky.

Šéf hasičů zmínil, že pokud ochranáři vyhlásí tzv. bezzásahovou zónu, musí v ní z pohledu hasičů být zřízeny dostatečné komunikace, zajištěna voda na hašení nebo vytvořeny protipožární předěly.

V ČR přistála švédská hasicí letadla, nahradí stroje, které se vrátily do Itálie

Do Česka dnes dorazila ze Švédska dvě letadla Air Tractor, která pomůžou hasičům s likvidací rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko. Před 13:00 přistála na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy a kolem 15:00 odlétala hasit. Oznámili to hasiči na twitteru. Při zásahu nad Hřenskem nahradí dva hasicí letouny Canadair z Itálie, které se musely dnes vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově.

Na zapůjčení švédských strojů se ve čtvrtek večer domluvil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se svým švédským protějškem Morganem Johanssonem. Po příletu a nezbytných procedurách byla letadla nasazena do akce.

"Letadla odlétají hasit," uvedli hasiči na twitteru kolem 14:45. Stejně jako italské canadairy budou i švédská letadla podle ústeckých hasičů nabírat vodu pro hašení v jezeře Milada.

Italské letouny pomáhaly s hašením v národním parku ve čtvrtek a podle mluvčího hasičů Ústeckého kraje Lukáše Marvana velmi pomohly. Dokázaly do Hlubokého dolu shodit 48.000 litrů vody za hodinu. Švédské stroje, které je nahradí, jsou podle odborných leteckých serverů původně zemědělské stroje. Podobně jako canadairy mohou nabírat vodu přímo z hladiny, přičemž každý pojme 3000 litrů vody, tedy asi polovinu toho, co letouny z Itálie.

V Českém Švýcarsku hoří od neděle, požár zasáhl plochu pět krát dva kilometry. Vedle letadel se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu pomáhají také vrtulníky s vaky na vodu. Dnes přistál v Ústí nad Labem i vrtulník UH-60M Blackhawk, který na pomoc poslalo do Česka Slovensko. "Slovenský vrtulník Black Hawk je ve vzduchu a zapojuje se do hašení. Ve vzduchu by mělo být nyní celkem sedm vrtulníků a tři letadla. Naše taktika je, začít zmenšovat území požáru ve vztahu k Hlubokému dolu," uvedli hasiči na twitteru v době přistávání švédských strojů ve Vodochodech. Kromě českých, švédských a slovenských letadel u hašení požáru pomáhá i polský vrtulník.