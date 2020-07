Do karantény šlo od začátku března 58.600 Čechů, ukazuje statistika MPSV

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do karantény šlo v Česku od začátku března zhruba 58.600 lidí. Nejvíc jich bylo hned v prvním měsíci, kdy se nákaza novým koronavirem v republice objevila, a to zhruba 36.000. Vyplývá to ze statistiky ministerstva práce. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je v nařízené izolaci s e-neschopenkou kolem 3200 lidí, z nich víc než třetina v okrese Karviná.