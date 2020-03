Do Litovle přišlo prvních 2800 roušek, dostaly je i prodavačky

"Dostali jsme první várku. Částečně jsme ji začali distribuovat v úterý a dnes v tom od rána pokračujeme. Roušky jsme dodali všem zaměstnancům pošt, policistům, hasičům, ale i všem prodavačkám, pracovníkům v lékárnách, ale i na benzinové pumpy, tedy všem, kteří jsou v kontaktu s lidmi. Mířily také do domu s pečovatelskou službou a do domova mládeže. Zbytek je podle priorit, očekáváme další zásilku," uvedl starosta Litovle.

Ochranné prostředky by měli podle něj získat také lidé mířící do práce. "Měly by je tak dostat i podniky, doufáme, že to další várka pokryje. Každá ochrana je lepší než žádná ochrana," dodal starosta.

Litovel se související karanténou řeší i nadále řadu problémů. Naráží podle starosty především na to, že dodavatelé mají obavy do Litovle jezdit. Týká se to nejen zásobování, ale i služeb. "Máme problém se svozem odpadu, externí divize, která svážela tříděný odpad, má potíže přesvědčit zaměstnance, aby do Litovle jeli," uvedl starosta. Podobný problém má nyní město i s poštou, je obtížné přesvědčit doručovatelky, aby doručovaly důchody, dnes je přitom výplatní termín.

"Nyní to řešíme, doufáme, že to dobře dopadne. Důchody samozřejmě dostanou lidé v Litovli, u těch z vesnic je problém, jak je dopravit," podotkl starosta. Naopak se podle něj záležitosti kolem podnikání a zaměstnání kompromisem s hygienou vyřešily, ze strany podnikatelů se situace uklidnila. Zajištěna částečně je podle starosty i lékařská pomoc, v úterý byl ve velké části provoz ordinací omezen.

Starosta Litovle, která je už třetí den uzavřená v karanténě kvůli zamezení šíření koronaviru, vyzdvihl práci dobrovolníků a solidaritu zdejších obyvatel i místních částí. Upozornil na to, aby lidé věnovali pozornost veškerým hlášením rozhlasu a zprávám na webu města, nešířili paniku a zachovali klid.