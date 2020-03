Do MHD v Praze se nesmí bez zakrytého nosu a úst, nařídil primátor Hřib

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vedení Prahy zakázalo vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. Nařízení primátora vstoupí v platnost od půlnoci na úterý 17. března. Opatření bude platné do odvolání. Novinářům to dnes po jednání pražských radních řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V Česku je akutní nedostatek roušek a respirátorů, které chybí i ve zdravotnictví.