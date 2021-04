Do online sčítání se zapojily už čtyři miliony lidí

Dva miliony vyplněných dotazníků znamenají podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka, že se sečetly přibližně čtyři miliony lidí. Za velikonoční svátky se podle statistiků zvýšil počet odeslaných formulářů o více než 600.000.

Relativně nejdál je sčítání v Neratovicích na Mělnicku. Na 100 bytů tam připadá v průměru více než 46 vyplněných dotazníků. Následují Most a Kolín se zhruba 45 odeslanými formuláři v přepočtu na 100 bytů.

"Dnešní výsledky ukázaly jednu velmi zajímavou věc. Totiž, že naše dvě největší města, tedy Praha a Brno, jsou v aktivitě zapojení obyvatel do sčítání aktuálně naprosto vyrovnaná,“ dodal Rojíček. V hlavním městě Česka i v moravské metropoli lidé odeslali shodně 42,1 formuláře na každých 100 bytů.

Lidé se zatím mohou sčítat pomocí on-line formulářů na webu nebo s použitím aplikace pro chytré telefony. Původně měla on-line fáze skončit 9. dubna, ale kvůli technickým potížím na začátku sčítání se ji ČSÚ rozhodl prodloužit do 11. května. To je zároveň termín, do kterého musí odevzdat vyplněné papírové dotazníky lidé, kteří nevyužijí některou z elektronických forem sčítání.