Do Prahy by letos na silvestra mohlo přijet jen 60.000 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do hlavního města by na silvestra mohlo podle městské firmy Prague City Tourism (PCT) dorazit na 60.000 návštěvníků, což je výrazně méně než v době před pandemií covidu-19. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí PCT Klára Malá.