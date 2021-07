Dobrovolníků v Moravské Nové Vsi ubylo, podle koordinátorky je to ale klidnější

"Do našeho stanu přichází jak obyvatelé, u kterých si evidujeme požadavky, tak dobrovolníci. Ti nám řeknou, co umí, jak dlouho tady zůstanou a co by mohli dělat. Vždy jsme tady alespoň čtyři a už se nás tady za měsíc vystřídaly desítky. Všichni jsou ale zaškolení a pomoc je rychlá a transparentní. Místní nás už navíc znají a ví, že se na nás mohou obrátit," uvedla Šivicová.

Proti situaci před několika týdny je každodenní život v obci podle ní o poznání klidnější. "Je tady méně lidí, záchranných složek i zmatku. Není tady takový nával. Pořád se ale setkáváme s dobrovolníky, kteří vyrazí na vlastní pěst, nenahlásí se u nás, což vytváří zmatky a někdy i hádky. Obecně je dobrovolníků asi o polovinu méně než na začátku, ale záleží, o víkendu je to vždy silnější. Chybí hlavně zedníci, pokrývači nebo klempíři, to je dlouhodobé," dodala.

V obci pomáhá už třetí týden. Trávení léta tímto způsobem ji nevadí a plánuje zůstat až do konce srpna. "Jsem čerstvě po státnicích a v oboru humanitárních prací, je to obrovská zkušenost. Myslím, že jsme tady odvedli kus práce, a když přijde paní a moc děkuje, že je práce hotová, to je největší odměna," uzavřela.