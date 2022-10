Dočasnou ochranu v Česku za uplynulý týden získalo 4293 ukrajinských uprchlíků

Víza už úřady neudělují během víkendu. Nejvíc jich proto často bývá v pondělí, kdy se znovu otevře registrace. Bylo tomu tak i tento týden, když v pondělí získalo dočasnou ochranu v ČR 1501 žadatelů z Ukrajiny.

Cizinecké policii se za posledních sedm dní nahlásilo 13.658 uprchlíků před válkou na Ukrajině, o 1637 víc než o týden dřív. Nahlásit se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky, dosud se takto zaregistrovalo 522.413 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. Koncem srpna, půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu, jej ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odhadl na víc než 300.000.

Náklady na ukrajinské uprchlíky pro český stát možná nepřesáhnou miliardu eur, tedy zhruba 25 miliard korun. Původně přitom ministerstvo financí předpokládalo až dvojnásobné výdaje. Ukrajinci se ale podle úřadů rychle zapojili do práce, nezatěžují tolik zdravotní systém a řada lidí je navíc ubytovala zdarma.