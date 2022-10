Dočasnou ochranu získalo v Česku za týden dalších 2331 Ukrajinců

Vyplývá to z údajů, které každý den zveřejňuje ministerstvo vnitra na twitteru.

Víza, která držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce, české úřady neudělují o víkendu. Nejvíc jich proto často bývá v pondělí, kdy se registrace znovu otevře. Bylo tomu tak i tento týden, když v první pracovní den získalo dočasnou ochranu v Česku 1007 žadatelů z Ukrajiny. Ve středu jich bylo 920, v ostatní dny výrazně méně.

Cizinecké policii se za posledních sedm dní nahlásilo 11.600 uprchlíků před válkou na Ukrajině, v mezitýdenním srovnání zhruba o 190 méně. Nahlásit se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky, dosud se takto zaregistrovalo 557.430 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

Skutečný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. V schengenském prostoru je volný pohyb. Část lidí se vrátila do vlasti, část pokračovala případně do jiných států.

Tento týden vláda schválila zvýšení příspěvku na ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích o 100 korun s platností od listopadu. Krajským či obecním zařízením tak stát bude na osobu na den posílat 300 Kč místo nynějších 200 korun. Ostatním provozovatelům bude vyplácet 350 Kč místo dosavadních 250 korun. Důvodem je zdražování energií a začátek topné sezony.

Stát poskytuje podporu i lidem, kteří běžence ubytovali u sebe doma či ve svém volném bytě. Vyplácí jim solidární příspěvek. Od dubna do 25. září jim úřad práce poslal celkem 122.900 těchto dávek za víc než miliardu korun.