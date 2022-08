Dodávky ropy Družbou do Česka mají být obnoveny během několika dní

— Autor: ČTK

K obnovení dodávek ropy ropovodem Družba do České republiky by mělo dojít v průběhu několika dní. ČTK to dnes sdělila v tiskové zprávě společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Podle ní jsou v současnosti dodávky zastavené.