Dopad koronaviru na Česko: Co se stane, až se v létě otevřou hrady a veletrhy?

Kvůli epidemii nového koronaviru se omezují veřejné akce v mnoha zemích. Ohroženy jsou výstavy, veletrhy, společenské akce, a dokonce byl na několik dnů uzavřen pařížský Louvre.

"Knižní veletrhy, na které jsem měl jet, jsou zrušené, lipský stejně jako pařížský knižní veletrh. Ale je to logické. Tak jsme doporučili samozřejmě nejen na ministerstvu, ale i příspěvkovým organizacím, aby zvážili účast na podobných masových akcích," řekl České televizi Zaorálek.

V Česku se zatím kulturní akce konají bez omezení. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. A situace by mohla být podobná jako při světovém poháru biatlonu v Novém Městě na Moravě, která se konala bez diváků.

Zaorálek nevylučuje, že by omezení mohla zasáhnout i kulturní akce, záleží podle něj na dalším šíření virové epidemie. "Zvládnutí celé situace je důležité pro to, aby tady normálně běžel život a aby mohly probíhat třeba i ty kulturní akce," uvedl.

Dodal, že by se to netýkalo jen festivalů, ale i hradů a zámků, které za nedlouho zahajují sezónu. "Nechci teď strašit, ale může dojít i k tomu, že se posune začátek, pokud by do něj zrovna přišla situace, která by vyžadovala, abychom omezili pohyb nebo stýkání lidí," dodal.