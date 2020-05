Dopady koronaviru: Více nových problémů má 1,25 milionu Čechů

Vyplynulo to z analýzy STEM, která pracovala s údaji Českého statistického úřadu, Informačního systému o průměrném výdělku a s výsledky loňského šetření Rozděleni svobodou.

Výpadky příjmů do konce roku na základě analýzy čeká přes 1,4 milionu lidí, tedy víc než čtvrtina pracujících. Z toho polovina měla loni jen malé úspory, maximálně do výše 50.000. Na 300.000 občanů je ve finanční tísni kvůli koronavirové situaci už nyní, protože byli bez úspor.

Větší dopad koronavirové krize na své příjmy očekávají živnostníci a podnikatelé. Důvodem je mimo jiné to, že častěji pracují v zasažených profesích, na tzv. švarcsystém, a myslí si, že se jich bude propouštění týkat dříve než zaměstnanců.

STEM uvedl, že výpadky příjmů nepostihnou všechny sociální skupiny rovnoměrně, nicméně proti počátečním odhadům z poloviny března je nyní situace jiná, rovnoměrněji rozložená a míra problémů se týká i více lidí. "I na konci dubna jsou o něco více výpadkem příjmů ohrožené nižší třídy, ale dopady se 'rozlily' přes celou společnost, oproti začátku zavádění opatření je zřejmé, že zasahují výrazně i průmyslové podniky, celý dodavatelský řetězec (výroba, dopravci, navázané služby)," uvedl STEM.

Jako další problém spojeným s koronavirovou krizi STEM vytyčil riziko nakažení nemocí covid-19, které podle něj ale řeší zejména starší lidé. Naproti tomu rodiče malých dětí museli zejména skloubit rodinu s prácí.

Podle zjištění STEM před tyto organizační problémy bylo kvůli koronaviru nově postaveno více než milion pracujících s dětmi mladšími 12 let. Problémem zhruba čtyř milionů dospělých Čechů jsou i nedostatečné úspory, do kterých by mohli v nouzi sáhnout.