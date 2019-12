Dostali jste dárek, který se vám nelíbí? Podívejte se, co s ním můžete udělat

Prodejce v kamenné prodejně nemá zákonnou povinnost zakoupené zboží vzít zpět nebo vyměnit jen z důvodu, že se zákazníkovi nehodí. Pokud si spotřebitel koupi rozmyslí, nemusí mu prodejce vyhovět. A to ani v případě, kdyby se zákazník s tímto požadavkem vrátil třeba jen pět minut po odchodu od pokladny.

Výjimkou ale bývají případy, kdy prodejce dopředu výslovně garantuje možnost vrácení či výměny zboží. Nejčastěji se tak děje před Vánoci informací napsanou přímo v provozovně nebo na dokladu o zaplacení, postačí však i ústní prohlášení. Prodejce si též může stanovit různé podmínky, zejména lhůtu pro uplatnění tohoto požadavku. Takové právo je pak vymahatelné, a to třeba i soudní cestou.

V těchto situacích se ale také ojevují problémy, a to především byla-li takováto možnost garantována pouze ústně a po Vánocích se prodejce k plnění svých slibů již nemá. Je proto dobré dopředu prodejce o potvrzení této možnosti přímo na doklad o zaplacení.

Mimo dárků si zákazníci často nevědí rady ani s tím, jak využít nejrůznější poukazy k nákupu zboží či služeb. Bohužel ani v těchto případech nemá podnikatel povinnost vrátit cenu poukazu či jen vyplatit rozdíl jeho nevyužité části. O něco lehčí může být vracení nevhodných dárků zakoupených přes internet. Zde totiž lze využít zákonného práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník pak má právo na vrácení celé kupní ceny, a to včetně poštovného a balného. Odstoupení však musí být v dané lhůtě prodejci doručeno, nestačí jej pouze odeslat. Zvláště v období vánočních svátků tak jde o velmi šibeniční lhůtu.

