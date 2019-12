Důchodci přikurtovaní k posteli? Šabatová chce trest za nedůstojné zacházení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová by ráda prosadila zavedení přestupku za nedůstojné zacházení. Reaguje tím na různé případy ponižování lidí v zařízeních sociálních služeb. Ombudsmanka to dnes řekla na tiskové konferenci o výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv. Šabatová je třetí veřejnou ochránkyní práv, po Otakaru Motejlovi a Pavlu Varvařovském.