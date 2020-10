Dušičky: Na hřbitovy v Brně vyrazily davy návštěvníků, všichni měli roušku

Auta vjížděla na parkoviště před hřbitovem i v areálu hřbitova, řidiči hledali místa a vyčkávali, až některé ze zaparkovaných vozidel uvolní prostor. Před květinářstvím stála řada nakupujících, kteří brali květiny různých barev i velikostí. K dostání byly klasické kytice, květináče i ozdoby ve tvaru srdce. "V prodejně mohou být v jednu chvíli pouze dva lidé," připomněla nekompromisně prodavačka hned při vstupu jedno ze zavedených opatření proti šíření koronaviru. Nikdo se tak uvnitř příliš nezdržel, aby neblokoval řadu.

K jednotlivým hrobům na největším brněnském hřbitově mířili především starší lidé. Někteří si nesli smetáky a lopatky na úklid, jiní šli pomalu o berlích. "Pojď, tady musíme jít doleva," ukázal muž směr synovi školního věku, s nímž přišel na hřbitov zapálit svíčku. Výjimkou nejsou ani děti předškolního věku, jejichž pozornost zaujaly veverky běžící přes cestu nebo po hřbitovní zídce. Jiné zase ochotně pouštěly vodu z kohoutku, aby si dospělí nabrali vodu do konví.

Zatímco některé hroby jsou zanedbané, na jiných hoří svíčky a u některých se lidé pustili do úklidu, utírali náhrobní kameny a vytrhávali přebytečnou zeleň.

Brněnské hřbitovy mají od čtvrtka až do 6. listopadu rozšířenou otevírací dobu. "Na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích jee otevřeno od 7:00 do 19:00 a na ostatních brněnských hřbitovech od 7:00 do 21:00," uvedl už dříve primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

V Brně je 11 hřbitovů, dohromady mají asi 100.000 hrobových míst. Největší je Ústřední hřbitov Brno, kde je kolem 80.000 míst. Další hřbitovy mají městské části Komín, Královo Pole, Jehnice, Líšeň, Řečkovice, Slatina, Soběšice, Tuřany, Žebětín a Židenice.