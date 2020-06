Dva mrtví, 24 přiotrávených. Trest za poskytnutí smrtící drogy platí, rozhodl soud

Masný vinu popíral, tvrdil, že drogu naopak dostal on od svého známého. Soud však jeho odvolání zamítl.

"Máme prokázáno, že drogu obstaral obžalovaný. Jeho verze, že droga nebyla nalezena jím, ale poškozeným, je ve sporu s výpovědí třetího bezdomovce," uvedl předseda senátu Jaroslav Holubec. Důkazy podle něj mluví o tom, že drogu zakoupil obžalovaný z výtěžku za společný sběr lahví, peníze měl totiž u sebe právě on. "Obstaral ji tak koupí u některého z dealerů," uvedl soudce. Podotkl, že příčinou úmrtí poškozeného je aplikace kanabinodiu, byť výrazně silnějšího, než muži předpokládali, což ovšem nezbavuje obžalovaného trestné odpovědnosti.

Masný dnes vinu popíral. "Byl jak můj bratr, šest let jsem s ním byl na ulici, dělal pro mě první poslední. Jsem obžalovaný za to, že jsem zabil svého kamaráda, to bych nikdy neudělal. Nemohli jsme tušit, že jsme kouřili jedovatou trávu," uvedl muž. Obhajoba napadala i přísný trest. "Osm let za to, že si s nejlepším kamarádem potáhl ze skleněnky, byť to mělo nenapravitelné následky, je nepřiměřené," uvedl obhájce. Podle soudu však o nepřiměřený trest rozhodne nejde. Muži totiž původně hrozilo deset až 18 let, trest tak dostal pod hranicí trestní sazby.

Tragická události se stala v září 2018 v Komenského sadech v centru Ostravy. Podle obžaloby Masný společně s kamarádem pili alkohol. Drogu si vzali z plastového sáčku. Mysleli, že jde o konopí, ve skutečnosti šlo o syntetickou drogu. Sáček s hmotou za účelem inhalace předal Masný podle soudu kamarádovi a zapálenou hmotu poté společně kouřili.

Kamarád Masného po aplikaci utrpěl těžký otok plic a mozku, kvůli čemuž i přes odbornou pomoc zemřel. Po požití zkolaboval i Masný, podařilo se ho však zachránit.

Policie v souvislosti s předloňskou sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila dvě desítky lidí. Drogou se od září 2018 v regionu přiotrávilo 24 lidí, dva muži po jejím požití zemřeli. Poslední případ otravy se objevil loni v květnu. Syntetické drogy pocházejí zřejmě z Polska. V Ostravě se podle kriminalistů balíčků někdo zbavil v souvislosti se zákazem syntetických drog v Polsku. Přibližně 1000 balíčků syntetické drogy našla v Ostravě v kontejneru na komunální odpad bezdomovkyně. Prostřednictvím jejího syna se začaly dávky šířit mezi další bezdomovce.

Nebezpečná droga vypadá jako sušená rostlinná hmota podobná nadrcené marihuaně nebo rostlinnému koření. Podle policie jde o sušenou hmotu, která je drogou napuštěna. Má bylinné aroma, je ale cítit výrazně jinak než konopí. Látky uživatelé nejčastěji kouří. Substance se ale vyskytují i v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za jiné drogy, třeba pervitin či extáze. Podle policie jsou nebezpečné hlavně v kombinaci s alkoholem.