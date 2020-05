Dvěma mužům hrozí až 20 let vězení za účast v bojích na Ukrajině

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na běloruského občana za to, že se na východě Ukrajiny zúčastnil ozbrojeného konfliktu v řadách separatistů. Za teroristický útok mu hrozí 12 až 20 let vězení. Na webu to dnes oznámil státní zástupce Marek Bodlák. Obdobné obžalobě čelí i český občan.