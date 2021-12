E.ON od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu v průměru až o 17 procent

Ceny energií na burzách se podle Slavíkové drží na rekordních, extrémně vysokých hodnotách velmi dlouhou dobu. "Velkoobchodní cena elektřiny, kterou nakupujeme pro naše zákazníky na burzách, za poslední rok stoupla dokonce více než 3,5násobně, ale díky našemu zodpovědnému přístupu při nákupu elektřiny a plynu, kdy nakupujeme pro své stálé zákazníky energie průběžně a dopředu, jsme v E.ON zatím nemuseli na rozdíl od řady jiných dodavatelů promítat tento letošní skokový nárůst cen do cen pro spotřebitele," řekla Slavíková. Například ceny plynu pro zákazníky na standardních produktech E.ON zvyšoval naposledy v listopadu 2018.

Podle E.ON rodina, která bydlí v bytě a elektřinu má pro běžnou spotřebu a ročně odebere kolem 1,5 megawatthodin (MWh), od ledna měsíčně zaplatí zhruba o 50 korun více než dosud. Domácnosti s vyšší spotřebou, které elektřinou svítí a zároveň ji využívají i pro ohřev vody (při spotřebě do pěti MWh), si připlatí asi 300 korun měsíčně.

"Zvyšování cen se samozřejmě netýká našich klientů, kteří mají produkty s fixovanou cenou, tam platí dohodnutá cena po celou dobu smlouvy. A netýká se ani zákazníků, kteří k nám přecházejí z režimu DPI a sjednali si s námi fixovaný produkt na dva roky. Pokud budou mít zákazníci, kteří nemají fixované ceny zájem přejít na jiný produkt, který máme v nabídce, mohou se na nás s tímto požadavkem vždy obrátit," řekla Slavíková.

Podle Slavíkové je důvodem vysokých cen energií zvyšování cen emisních povolenek, které se v současnosti pohybují na úrovni 80 eur (asi 2000 Kč) za tunu CO2, druhým a závažnějším důvodem je podle ní situace týkající se dodávek zemního plynu do EU. Ta je problematická z několika příčin. V nedohlednu je certifikace plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa, očekává se chladné počasí v zimním období, přičemž zásobníky plynu nebyly naplněny během letního období na 100 procent své kapacity, vliv má ale i napětí na rusko-ukrajinské hranici nebo nezvyšování toku zemního plynu z Ruska do EU tradičními cestami.

"To vše je v konečném důsledku podnětem k tomu, že ceny zemního plynu a elektřiny dosahují rekordních úrovní," řekla Slavíková. Cena elektrické energie na rok 2022 začátkem letošního roku dosahovala úrovně 53 eur (1335 Kč) za MWh, nyní se pohybuje kolem úrovně 208 eur (5240 Kč) za MWh. "Což je zhruba 380procentní nárůst ceny," uvedla mluvčí. U plynu pak činí nárůst asi 490 procent.

E.ON není jediným dodavatelem, který zvyšuje ceny. Pražská teplárenská zvýšila od 1. prosince ceny tepla pro své odběratele. Průměrná pražská domácnost zaplatí za teplo měsíčně o 250 až 350 Kč více. ČEZ zdraží od 1. ledna dodávky elektřiny zhruba o třetinu. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Domácnosti si tak připlatí v průměru 250 korun měsíčně.

Naopak Pražská energetika (PRE) od Nového roku zdražovat neplánuje, poslední zvýšení cen se uskutečnilo k letošnímu 1. září, navýšení bylo o sedm procent, což činí u běžné pražské rodiny 70 Kč za měsíc. Pražská plynárenská na konci roku zvýší cenu plynu v základním ceníku v průměru o 7,3 procenta. Zákazníků s fixovanými cenami se úprava cen nedotkne.