Ekologové: Návrhy EK a vlády proti cenám energií jsou slučitelné, domácnosti si přesto připlatí

EK navrhuje zastropovat ceny elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů, z jejíhož prodeje mají výrobci nebývalé zisky v souvislosti s rekordním růstem cen. Dnes to oznámila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, podle níž krizové opatření přinese členským zemím Evropské unie 140 miliard eur (přes 3,43 bilionu korun), které mohou využít na podporu spotřebitelů ohrožených drahými energiemi. Unijní exekutiva podle ní také chce, aby členské země omezily spotřebu elektřiny.

Vláda se v pondělí shodla na zavedení cenového stropu na elektřinu a plyn pro maloodběratele. Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci byl stanoven na 6000 korun za megawatthodinu (MWh). Koncový zákazník by spolu s distribucí měl za elektřinu platit zhruba 7000 až 9000 korun za MWh. U plynu by strop měl být stanoven na 3000 korun za MWh.

Ani evropské, ani české řešení samo o sobě podle ekologů nezajistí ochranu před energetickou chudobou. Zastropované ceny budou několikanásobně vyšší, než před loňským začátkem zdražování. Je podle nich třeba zpřístupnit lidem zateplování domů a vlastní či komunitní zdroje čisté energie, zvýšit a zjednodušit příspěvek na bydlení a definovat, kdo je zranitelný zákazník a kdo přímo ohrožený energetickou chudobou. Těmto skupinám by se měly poskytnout sociální slevy, míní.

"Výhoda je, že aktuální návrhy komise a české vlády jsou slučitelné. Je však na vládě, aby řešení dotáhla a nezapomněla, že cenové stropy na elektřinu a plyn pouze chrání před zcela neřešitelným problémem," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha, podle kterého na domácnosti s nízkými příjmy či nějakým sociálním handicapem čekají stále problémy. "Těm je potřeba pokrýt daleko větší část nákladů a do budoucna i jim umožnit zbavit se závislosti na fosilních palivech a snížit závislosti na nevypočitatelném trhu s energiemi," doplnil.

Podle Jaroslava Bicana z Greenpeace ČR se domácnosti vyhnout tomu největšímu cenovému šoku, který hrozil, zároveň ale budou muset stále platit výrazně vyšší částky než dosud. "Česká vláda by proto měla svoji pomoc ještě lépe zacílit a myslet na nejvíce ohrožené," míní. Zapomínat by neměla na odstranění překážek bránících zakládání energetických komunit a na podporu pro zateplování u domácností s nízkými příjmy. "Jde o investici do budoucna a prevenci před další podobnou krizí, které čelíme nyní," dodal Bican.