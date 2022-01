Energetická krize znemožnila mnohým zbavit se dluhů v rámci Milostivého léta. Situaci komplikují i splátky za Vánoce, říká Hůle

Kvituje pomoc Fialovy vlády, jež řeší osudy lidí, na které výrazně dopadlo zdražení energií, na úřadech práce tak mohou žádat o podporu. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni se příspěvek na bydlení, který se kvůli růstu navýší, jeví jako správná cesta. „Jedná se o pomoc všem typům domácnosti, tedy i těm početnějším. A je dobře, že kabinet si nechal prostor, aby stropy mohl při eventuálním dalším růstu cen ještě zvednout. Je nutné zdůraznit, že nejméně 150 tisíc občanů se ocitlo v nouzi,“ zdůrazňuje Hůle, který se na začátku roku sešel s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) ohledně příspěvku na bydlení.

Primární je dostat lidi od dodavatele poslední instance

Na webové kalkulačce si zájemci mohou ověřit, zda mají na zmíněnou dávku nárok a jak vysoká by mohla být. Využít je možné i dávku mimořádné okamžité pomoci. Dosáhnou na ni nejen lidé v hmotné nouzi, ale i s menšími úsporami. Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, podnájemníci i lidé ve zkolaudovaných objektech k rekreaci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Novelu o příspěvcích na bydlení už podepsal i prezident Miloš Zeman. Inovace zvedá zpětně od ledna takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává. Zvýšení činí zhruba 1100 až 2100 korun podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení.

Daniel Hůle je naopak kritický k počínání předchozí Babišovy vlády. Naprosto nesouhlasil s jejím stylem, který lidem vlastně radil, aby nehradili vysoké zálohy na energii, neboť stát je později zaplatí za ně. „Takový přístup se mně nelíbí. Stát má přece pomoci hned a nikoli až poté. Mnozí se tak nezaplacením záloh dostali do dluhu a zejména u seniorů to mělo za následek, že si na zálohy půjčovali všude možně.“ Ani odpouštění DPH za listopad a prosinec, které provedl ještě Babišův kabinet, není ideální, neboť při ročním vyúčtování bude nutné vše uhradit.

Na Help linku pomoci do nevládní, humanitární a neziskové organizace Člověk v tísni volá denně několik zájemců, kteří se ocitli v nouzi. „Nevedeme si ale statistiku o tom, kdo nás kontaktuje kvůli energetické krizi a kdo například ohledně akce Milostivé léto, která končí už v pátek,“ konstatuje úvěrový a dluhový expert. Sám zdůrazňuje, že mnozí klienti nesledují média, anebo nemají přístup k internetu. „Zkrátka jsou schopní jen telefonovat. A to jim ztížilo pozici, když chtěli po krachu Bohemia Energy přejít k jiným dodavatelům. Jejich linky byly přetíženy, a proto automatická nahrávka vyzývala k on-line vyřízení, k němuž nemají přístup, anebo neumějí přes počítač komunikovat.“

Člověk v tísni tak vyslal své spolupracovníky do terénu, aby lidem bez internetu pomohli, neboť někteří nejsou schopni si administrativu vůbec vyřídit. „Primární bylo a vlastně stále je dostat lidi od takzvaných dodavatelů poslední instance, jejichž služby jsou pochopitelně mnohem dražší,“ popisuje Hůle aktivity organizace. Vystudovaný demograf ale varuje, že u dodavatele poslední instance (DPI) zůstává stále obrovský počet domácností. „Krachem svého dodavatele bylo na začátku roku postiženo půl milionů lidí, ale o hmotnou nouzi se přihlásilo jen 150 tisíc občanů. Jsou totiž lidé, kteří vůbec aktuální dění nesledují a netuší, co se děje. I na ty je ale nutné pamatovat, až se k nim informace dostanou.“ Většinou ale humanitární organizace pomáhá vyřizovat žádosti spojené s hmotnou nouzí.

Andělé se hlásí k pomoci sociálně slabším

Energetická krize podle Hůleho komplikuje i pomalu končící akci Milostivé léto, které až 300 tisíc lidem, jež se ocitli v exekuci, umožňuje, aby se definitivně zbavili dluhů u veřejnoprávních institucí. Stačí, aby zaplatili původní dluh, tedy jistinu a k tomu 908 korun jako odměnu exekutorovi. Milostivé léto vyprší už tento pátek. „Bohužel jsme svědky smutných příběhů. Rodiče zadlužených dětí, anebo potomci rodičů byli připraveni svým blízkým finančně ohledně Milostivého léta pomoci, jenže pak přišla energetická krize a peníze, které měli určené na dluhy pro rodinné příslušníky, museli dát až na šestnáctitisícové zálohy. Proto mnozí své dluhy nemohli zlikvidovat, zatím se jich nezbaví,“ smutní Hůle.

Mnozí se však dostávají i do další dluhové pasti. Vedle energetické krize i přes pomoc vlády budou muset řešit splácení vánočních dárků, na které si před svátky půjčili. Situace se tak komplikuje. „I takoví klienti nás kontaktují. Najednou neví, jak z dluhové pasti, kterou prohlubuje i půjčka na Vánoce. Navíc společnost ČEZ od ledna své služby zdražuje, zatímco například Innogy své ceny už zvedla loni v listopadu (nyní Innogy od března znovu zdražuje, plyn o 19 procent, elektřinu o 14 procent – pozn. red.), a tak se mnozí ocitají v beznaději a doslova se hroutí. Naštěstí se nám hlásí andělé, kteří chtějí sociálně slabším finančně pomoci,“ děkuje na dálku specialista.

Sociolog vidí určité světlo na konci tunelu zejména u domácností, které využívají hlavně plyn. „Nejsem sice expertem na energie, ale podle odhadů by se cena za plyn měla postupem času vracet na nižší hladinu. Alespoň se to nyní zdá. Určitá úleva by měla přijít v létě, kdy je jeho spotřeba desetkrát nižší než v zimě.“ Vedoucí dluhového poradenství v neziskové organizaci Člověk v tísni predikuje, že podle energetických specialistů se u elektřiny neočekává tak velký výkyv v ročních obdobích. „U ní je spotřeba v létě jen dvakrát nižší než v zimě. Podle dostupných všeobecných analýz by ale energie už neměly růst do tak závratných výšin, už se tak rapidní skok neočekává. Navíc současná vláda k energetické krizi přistoupila velmi zodpovědně,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Daniel Hůle.