Energetičtí šmejdi nabízejí roušky. Ve skutečnosti podepíšete smlouvu, varuje ERÚ

"Zprvu to byl jeden případ, nyní jich ale přibývá a naše zkušenosti napovídají, že jich brzy budou stovky. Šmejdi se rychle učí. Ještě nedávno nechávali podepisovat lidi výkaz o návštěvě, který byl ve skutečnosti smlouvou, nyní to má být formulář o převzetí roušky, ale opět je to lež. Vydávají se za zástupce velkých dodavatelů, kontrolory a podobně," uvedl předseda rady energetického úřadu Stanislav Trávníček.

ERÚ proto varuje spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce. "Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz," podotkl Trávníček.

Úřad také zaznamenal školení, na kterých se zprostředkovatelé učí nové triky, se kterými mají spotřebitele oslovit po telefonu. Typicky jde o nabídku levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. "Ačkoliv na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby. Spotřebitel, který podobnou smlouvu se zprostředkovatelem uzavře, se může zařadit mezi tisíce dalších, kteří se každoročně obracejí na ERÚ, když je jim později vyhrožováno pokutou," upozornil Kebort.

Trávníček doplnil, že pokud úřad zjistí, že se na podvodných aktivitách podílel některý z dodavatelů, na kterého dosahují kompetence ERÚ, čeká ho mimořádný trest odpovídající mimořádnému stavu. "Zprostředkovatele se budeme snažit dohnat k odpovědnosti ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Pozdější potrestání viníků ale neuchrání spotřebitele od současných problémů. Také proto žádám všechny, kdo mají o podobném jednání informace, ať nám neprodleně zašlou své podněty a veškeré dostupné podklady, abychom mohli zasáhnout," dodal Trávníček.

Nové praktiky takzvaných šmejdů potvrzují také někteří prodejci. "Podvodníci teď mohou zákazníky více obtěžovat po telefonu. Zaznamenali jsme teď dokonce praktiku, kdy nám podvodníci sami volali a vydávali se za naše zákazníky a snažili se od obsluhy získat informace o konkrétních smlouvách," řekl ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podle mluvčího Pražské energetiky (PRE) Petra Holubce se nekalé praktiky se společnými nabídkami roušek a levných energií objevily i v Praze. "PRE varuje všechny své zákazníky před tímto jednáním. Sděluje, že osobní návštěvy u svých zákazníků nerealizuje a už vůbec ne v této obtížné době," uvedl. Lidé podle něj mají v případě, že k nim podvodník přijde, požádat o pomoc policii.

Podvodníky využívající současné situace zaznamenávají také další obory. Česká obchodní inspekce ve středu uvedla, že dostává denně desítky upozornění kvůli tomu, že si lidé na internetových stránkách objednali a zaplatili roušky či respirátory, které následně nedorazily. Inspekce proto varuje před stále novými internetovými obchody.